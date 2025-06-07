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Нильс Макдональд стал победителем юношеского «Ролан Гаррос» — 2025

Нильс Макдональд стал победителем юношеского «Ролан Гаррос» — 2025
Нильс Макдональд
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17-летний немецкий теннисист Нильс Макдональд стал победителем юношеского «Ролан Гаррос» — 2025. В финальном матче он обыграл соотечественника Макса Шёнхауза. Счёт — 6:7 (5:7), 6:0, 6:3 в пользу Макдональда.

Встреча продолжалась 1 час 41 минуту. За это время Макдональд реализовал четыре брейк-пойнта из пяти возможных, выполнил два эйса и допустил четыре двойные ошибки. Шёнхауз не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух возможных, выполнил четыре подачи навылет и допустил три двойные ошибки.

Ранее 508-я ракетка мира австрийская теннисистка Лилли Таггер стала чемпионкой юниорского «Ролан Гаррос» – 2025, обыграв в финале турнира британку Ханну Клугман, занимающую 572-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6:2, 6:0.

В эти минуты в Париже проходит финал «Ролан Гаррос» — 2025, в котором играют Арина Соболенко и Кори Гауфф. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

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