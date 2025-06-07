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Стала известна сетка турнира WTA-250 в Хертогенбосхе, где сыграют шесть россиянок

Стала известна сетка турнира WTA-250 в Хертогенбосхе, где сыграют шесть россиянок
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Состоялась жеребьёвка травяного турнира категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). В основной сетке соревнований заявлено шесть российских теннисисток: Людмила Самсонова, Екатерина Александрова, Анастасия Потапова, Вероника Кудерметова, Полина Кудерметова и Анна Блинкова.

Теннис. Турнир WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). Матчи первого круга с участием россиянок:

  • Людмила Самсонова (Россия, 1) — победитель квалификации (Q).
  • Екатерина Александрова (Россия, 2) — победитель квалификации (Q).
  • Анастасия Потапова (Россия, 5) — Энн Ли (США).
  • Вероника Кудерметова (Россия, 8) — Полина Кудерметова (Россия).
  • Анна Блинкова (Россия) — Катержина Синякова (Чехия).

Турнир в Хертогенбосхе пройдёт с 9 по 16 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Людмила Самсонова, которая в прошлогоднем финале обыграла Бьянку Андрееску из Канады со счётом 4:6, 6:3, 7:5.

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