Теннисистка Яна Сизикова вышла замуж за баскетболиста Михаила Кулагина

63-я ракетка мира в парном разряде российская теннисистка Яна Сизикова вышла замуж за российского баскетболиста Михаила Кулагина. Фотографии с торжественного мероприятия она опубликовала на своей странице в социальных сетях. Свадьба спортсменов прошла в субботу, 6 июня.

Фото: Из личного архива Сизиковой

Яне Сизиковой 30 лет. Она победительница шести турниров WTA в парном разряде; чемпионка летней Универсиады (2019) в миксте. В парном рейтинге WTA максимально поднималась до 40-й строчки.

30-летний Михаил Кулагин играет на позиции атакующего защитника в клубе Единой лиги «Самара». Участник Матча всех звёзд Единой лиги (2018, 2021, 2024).