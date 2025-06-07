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Вероника Кудерметова поделилась фотографиями из Парижа

Вероника Кудерметова поделилась фотографиями из Парижа
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46-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова опубликовала на личной странице в социальных сетях фотографии из Парижа (Франция). На снимках спортсменка позирует на фоне знаменитой достопримечательности города — Эйфелевой башни.

Фото: Из личного архива Кудерметовой

Фото: Из личного архива Кудерметовой

На «Ролан Гаррос» — 2025 в одиночном разряде Кудерметова дошла до третьего круга. В 1/16 финала она потерпела поражение от соотечественницы Екатерины Александровой со счётом 2:6, 2:6.

В парном разряде Вероника играла в дуэте с бельгийкой Элисе Мертенс. Они вышли в четвертьфинал, где проиграли итальянским теннисисткам Саре Эррани и Жасмин Паолини — 2:6, 3:6.

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