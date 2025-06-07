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Арина Соболенко — Кори Гауфф: белоруска выиграла первый сет в финале «Ролан Гаррос»

Арина Соболенко — Кори Гауфф: белоруска выиграла первый сет в финале «Ролан Гаррос»
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В эти минуты проходит финал «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде между первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и представительницей США Кори Гауфф, которая занимает вторую строчку рейтинга WTA. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию финального матча. Первый сет встречи остался за Соболенко со счётом 7:6 (7:5).

Ролан Гаррос (ж). Финал
07 июня 2025, суббота. 16:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		2 4
6 5 		6 6
         
Кори Гауфф
2
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Партия длилась 1 час 18 минут. Арина вела со счётом 4:1 40:0, однако проиграла три гейма кряду. Соболенко не подала на сет при 5:4 и 6:5 в свою пользу.

Теннисистки проводили 10 очных встреч, счёт в которых равный. На грунте также каждая из соперниц взяла одинаковое количество матчей — по одному.

Открытый чемпионат Франции — 2025 в женском одиночном разряде проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая итальянку Жасмин Паолини.

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