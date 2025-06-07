Арина Соболенко — Кори Гауфф: белоруска выиграла первый сет в финале «Ролан Гаррос»

В эти минуты проходит финал «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде между первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и представительницей США Кори Гауфф, которая занимает вторую строчку рейтинга WTA. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию финального матча. Первый сет встречи остался за Соболенко со счётом 7:6 (7:5).
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Партия длилась 1 час 18 минут. Арина вела со счётом 4:1 40:0, однако проиграла три гейма кряду. Соболенко не подала на сет при 5:4 и 6:5 в свою пользу.
Теннисистки проводили 10 очных встреч, счёт в которых равный. На грунте также каждая из соперниц взяла одинаковое количество матчей — по одному.
Открытый чемпионат Франции — 2025 в женском одиночном разряде проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая итальянку Жасмин Паолини.
- 7 июня 2025
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