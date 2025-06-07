Андрей Медведев — о «Ролан Гаррос»: оказался в ночном клубе, там была половина жеребьёвки

Бывшая четвёртая ракетка мира украинский теннисист Андрей Медведев поделился историей о «Ролан Гаррос» с победителем восьми турниров серии «Большого шлема», экс первой ракеткой мира американцем Андре Агасси.

Медведев: Я прочитал вашу книгу, очень интересно.

Агасси: Что вы узнали из этой книги?

Медведев: Узнал, что, когда нервничаешь, можно пить водку перед матчем.

Агасси: Правда?

Медведев: Серьёзно. Меня воспитывали в среде… Сигареты, алкоголь, наркотики — забудьте об этом. Даже такое плохое поведение, как засиживаться допоздна и ходить в ночные клубы, было неприемлемо, если ты хочешь стать профессионалом. Очевидно, что у меня открылись глаза, когда я увидел французских и испанских парней. Когда я оказался в этом ночном клубе в понедельник, там была половина жеребьёвки. Я здесь, потому что хочу уйти на пенсию. С меня хватит. Вот почему я здесь. Они всё ещё во втором круге. Они все курят и пьют. Что происходит? — приводит слова теннисистов TNT Sports.

Напомним, Андре Агасси и Андрей Медведев 26 лет назад сыграли финал «Ролан Гаррос» 1999 года. Тогда победа осталась за американцем. Агасси победил со счётом 1:6, 2:6, 6:4, 6:3, 6:4. Для Андрея этот титул стал единственным на грунтовом мэйджоре.