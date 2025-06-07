Впервые за 27 лет исход первого сета женского финала «Ролан Гаррос» решился на тай-брейке

В эти минуты проходит финал «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде между первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и представительницей США Кори Гауфф, которая занимает вторую строчку рейтинга WTA. Первый сет встречи остался за Соболенко со счётом 7:6 (7:5). «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию финального матча.

Впервые с 1998 года первый сет женского финала Открытого чемпионата Франции завершился на тай-брейке. Тогда в матче за титул встречались испанка Аранча Санчес Викарио и американка Моника Селеш. Встреча завершилась победой Санчес Викарио в трёх сетах со счётом 7:6 (7:5), 0:6, 6:2.