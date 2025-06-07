Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Bonmont Tennis Masters. День 2
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Впервые за 27 лет исход первого сета женского финала «Ролан Гаррос» решился на тай-брейке

Впервые за 27 лет исход первого сета женского финала «Ролан Гаррос» решился на тай-брейке
Комментарии

В эти минуты проходит финал «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде между первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и представительницей США Кори Гауфф, которая занимает вторую строчку рейтинга WTA. Первый сет встречи остался за Соболенко со счётом 7:6 (7:5). «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию финального матча.

Ролан Гаррос (ж). Финал
07 июня 2025, суббота. 16:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		2 4
6 5 		6 6
         
Кори Гауфф
2
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Впервые с 1998 года первый сет женского финала Открытого чемпионата Франции завершился на тай-брейке. Тогда в матче за титул встречались испанка Аранча Санчес Викарио и американка Моника Селеш. Встреча завершилась победой Санчес Викарио в трёх сетах со счётом 7:6 (7:5), 0:6, 6:2.

Материалы по теме
Гауфф — чемпионка «Ролан Гаррос»! Она одержала волевую победу над Соболенко. LIVE!
Live
Гауфф — чемпионка «Ролан Гаррос»! Она одержала волевую победу над Соболенко. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android