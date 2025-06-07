Впервые за 27 лет исход первого сета женского финала «Ролан Гаррос» решился на тай-брейке
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В эти минуты проходит финал «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде между первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и представительницей США Кори Гауфф, которая занимает вторую строчку рейтинга WTA. Первый сет встречи остался за Соболенко со счётом 7:6 (7:5). «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию финального матча.
Ролан Гаррос (ж). Финал
07 июня 2025, суббота. 16:30 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|4
|
|6
|6
2
Кори Гауфф
К. Гауфф
Впервые с 1998 года первый сет женского финала Открытого чемпионата Франции завершился на тай-брейке. Тогда в матче за титул встречались испанка Аранча Санчес Викарио и американка Моника Селеш. Встреча завершилась победой Санчес Викарио в трёх сетах со счётом 7:6 (7:5), 0:6, 6:2.
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