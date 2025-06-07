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Последние шесть финалов «Ролан Гаррос» выиграла теннисистка, взявшая первый сет

Последние шесть финалов «Ролан Гаррос» выиграла теннисистка, взявшая первый сет
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В женском одиночном разряде Открытого чемпионата Франции последние шесть финалов выигрывала теннисистка, одержавшая победу в первом сете. Последняя победа, когда чемпионка «Ролан Гаррос» проиграла первый сет, была в 2018 году. Тогда Симона Халеп из Румынии обыграла американку Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1.

Ролан Гаррос (ж). Финал
07 июня 2025, суббота. 16:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		2 4
6 5 		6 6
         
Кори Гауфф
2
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

На «Ролан Гаррос» — 2025 в эти минуты проходит финальный матч, где встречаются первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси и вторая ракетка мира американка Кори Гауфф. После первого сета счёт 7:6 (7:5) в пользу белорусской спортсменки. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию финального матча.

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