Последние шесть финалов «Ролан Гаррос» выиграла теннисистка, взявшая первый сет
Поделиться
В женском одиночном разряде Открытого чемпионата Франции последние шесть финалов выигрывала теннисистка, одержавшая победу в первом сете. Последняя победа, когда чемпионка «Ролан Гаррос» проиграла первый сет, была в 2018 году. Тогда Симона Халеп из Румынии обыграла американку Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1.
Ролан Гаррос (ж). Финал
07 июня 2025, суббота. 16:30 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|4
|
|6
|6
2
Кори Гауфф
К. Гауфф
На «Ролан Гаррос» — 2025 в эти минуты проходит финальный матч, где встречаются первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси и вторая ракетка мира американка Кори Гауфф. После первого сета счёт 7:6 (7:5) в пользу белорусской спортсменки. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию финального матча.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 июня 2025
-
19:15
-
19:13
-
19:06
-
18:43
-
18:36
-
18:36
-
18:23
-
18:21
-
18:02
-
17:54
-
17:46
-
17:35
-
17:22
-
17:16
-
16:55
-
16:43
-
16:27
-
16:17
-
16:13
-
16:07
-
15:22
-
15:05
-
14:57
-
14:55
-
14:49
-
14:41
-
14:28
-
14:09
-
13:57
-
13:41
-
13:30
-
13:19
-
13:04
-
13:00
-
12:49