Арина Соболенко — Кори Гауфф: американка выиграла второй сет в финале «Ролан Гаррос»

В эти минуты проходит финал «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде между первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и представительницей США Кори Гауфф, которая занимает вторую строчку рейтинга WTA. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию финального матча. Второй сет встречи остался за Гауфф со счётом 6:2. Первую партию на тай-брейке взяла Соболенко — 7:6 (7:5).

Теннисистки проводили 10 очных встреч, счёт в которых равный. На грунте также каждая из соперниц взяла одинаковое количество матчей — по одному.

Открытый чемпионат Франции — 2025 в женском одиночном разряде проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек, в прошлогоднем финале обыгравшая итальянку Жасмин Паолини.