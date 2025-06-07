Исход женского «Ролан Гаррос» и AO пятый раз в истории решается в третьем сете

Финалы Открытого чемпионата Австралии и Открытого чемпионата Франции в женском одиночном разряде перешли в третий сет в пятый раз за всю Открытую эру — после 1985, 1993, 2018 и 2023 годов. В эти минуты проходит финал «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде между первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и представительницей США Кори Гауфф, которая занимает вторую строчку рейтинга WTA. После второго сета счёт 7:6 (7:5), 2:6. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию финального матча.

Напомним, на Australian Open — 2025 Арина Соболенко проиграла американке Мэдисон Киз со счётом 3:6, 6:3, 5:7.