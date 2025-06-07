«Проваливайте все, *****». Соболенко — команде после проигранной подачи в 3-м сете финала

В эти минуты проходит решающий сет финала «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде между первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и представительницей США Кори Гауфф, которая занимает вторую строчку рейтинга WTA. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию финального матча.

Соболенко первой проиграла свою подачу в решающей партии. Это случилось при счёте 1:1. После этого она эмоционально обратилась к членам своей команды.

«Проваливайте все, *****», — сказала Соболенко.

Напомним, второй сет финала «Ролан Гаррос» остался за Гауфф со счётом 6:2. Первую партию на тай-брейке взяла Соболенко — 7:6 (7:5).