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Bonmont Tennis Masters. День 2
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Карен Хачанов обыграл Ришара Гаске в выставочном матче в Швейцарии

Карен Хачанов обыграл Ришара Гаске в выставочном матче в Швейцарии
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24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов обыграл француза Ришара Гаске (166-й в рейтинге) на выставочном травяном турнире Bonmont Tennis Masters, проходящем в швейцарском Шезерексе со счётом 7:5, 6:3.

Bonmont Tennis Masters. Группа B
07 июня 2025, суббота. 15:00 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
1 2 3
         
         
Ришар Гаске
Франция
Ришар Гаске
Р. Гаске

Помимо Карена Хачанова, в турнире принимают участие 44-я ракетка мира итальянец Лоренцо Сонего, 19-я ракетка мира чех Якуб Меншик.

Ранее Карен Хачанов обыграл Хуберта Хуркача из Польши со счётом 6:3, 6:4.

Напомним, на проходящем с 25 мая по 8 июня «Ролан Гаррос» – 2025 Карен Хачанов проиграл в матче третьего круга американцу Томми Полу (3:6, 6:3, 6:7 (7:9), 6:3, 3:6)

Показательный турнир Bonmont Tennis Masters проходит с 6 по 8 июня.

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