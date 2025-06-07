Карен Хачанов обыграл Ришара Гаске в выставочном матче в Швейцарии

24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов обыграл француза Ришара Гаске (166-й в рейтинге) на выставочном травяном турнире Bonmont Tennis Masters, проходящем в швейцарском Шезерексе со счётом 7:5, 6:3.

Помимо Карена Хачанова, в турнире принимают участие 44-я ракетка мира итальянец Лоренцо Сонего, 19-я ракетка мира чех Якуб Меншик.

Ранее Карен Хачанов обыграл Хуберта Хуркача из Польши со счётом 6:3, 6:4.

Напомним, на проходящем с 25 мая по 8 июня «Ролан Гаррос» – 2025 Карен Хачанов проиграл в матче третьего круга американцу Томми Полу (3:6, 6:3, 6:7 (7:9), 6:3, 3:6)

Показательный турнир Bonmont Tennis Masters проходит с 6 по 8 июня.