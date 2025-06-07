Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Bonmont Tennis Masters. День 2
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко — Кори Гауфф, результат матча 7 июня 2025, счет 1:2, финал Ролан Гаррос

Кори Гауфф стала чемпионкой «Ролан Гаррос», победив в финале Арину Соболенко
Комментарии

Вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф выиграла «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде. В финале она одолела лидера мирового рейтинга WTA белоруску Арину Соболенко со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 6:3.

Ролан Гаррос (ж). Финал
07 июня 2025, суббота. 16:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		2 4
6 5 		6 6
         
Кори Гауфф
2
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Матч продолжался 2 часа 40 минут. За это время Гауфф выполнила три подачи навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 9 брейк-пойнтов из 21. На счету Соболенко два эйса, шесть двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 13.

Это второй титул на турнире «Большого шлема» в карьере 21-летней Кори Гауфф. В 2023 году она выиграла US Open, также в финале одолев Арину Соболенко.

Материалы по теме
Гауфф — чемпионка «Ролан Гаррос»! Она одержала волевую победу над Соболенко. LIVE!
Live
Гауфф — чемпионка «Ролан Гаррос»! Она одержала волевую победу над Соболенко. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android