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Кори Гауфф стала двукратной чемпионкой турниров «Большого шлема»

Кори Гауфф стала двукратной чемпионкой турниров «Большого шлема»
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Вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф стала двукратной чемпионкой турниров «Большого шлема». Сегодня, 7 июня, она выиграла «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде. В финале Кори одолела лидера мирового рейтинга WTA белоруску Арину Соболенко со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 6:3.

Ролан Гаррос (ж). Финал
07 июня 2025, суббота. 16:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		2 4
6 5 		6 6
         
Кори Гауфф
2
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Первый турнир «Большого шлема» Кори Гауфф выиграла в 2023 году на US Open. Тогда в финале она также победила Арину Соболенко. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:3, 6:2.

«Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде проходил с 25 мая по 7 июня. Прошлогодней чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши.

Календарь «Ролан Гаррос»
Сетка «Ролан Гаррос»
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