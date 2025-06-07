Арина Соболенко проиграла второй подряд финал турнира «Большого шлема»

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко потерпела поражение во втором финале турнира «Большого шлема» подряд. Сегодня, 7 июня, в финале «Ролан Гаррос» — 2025 она проиграла американке Кори Гауфф в трёх сетах — 7:6 (7:5), 2:6, 4:6.

На Открытом чемпионате Австралии — 2025 в финале Соболенко также уступила американке. Она потерпела поражение от Мэдисон Киз со счётом 3:6, 6:2, 5:7.

Финал на «Ролан Гаррос» — 2025 был шестым карьере Соболенко на «Шлемах». У неё три титула — она дважды побеждала на Australian Open (2023, 2024) и один раз на US Open (2024). Помимо поражений в 2025 году, она проиграла в финале US Open — 2023 Кори Гауфф.