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Арина Соболенко проиграла второй подряд финал турнира «Большого шлема»

Арина Соболенко проиграла второй подряд финал турнира «Большого шлема»
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко потерпела поражение во втором финале турнира «Большого шлема» подряд. Сегодня, 7 июня, в финале «Ролан Гаррос» — 2025 она проиграла американке Кори Гауфф в трёх сетах — 7:6 (7:5), 2:6, 4:6.

Ролан Гаррос (ж). Финал
07 июня 2025, суббота. 16:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		2 4
6 5 		6 6
         
Кори Гауфф
2
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

На Открытом чемпионате Австралии — 2025 в финале Соболенко также уступила американке. Она потерпела поражение от Мэдисон Киз со счётом 3:6, 6:2, 5:7.

Финал на «Ролан Гаррос» — 2025 был шестым карьере Соболенко на «Шлемах». У неё три титула — она дважды побеждала на Australian Open (2023, 2024) и один раз на US Open (2024). Помимо поражений в 2025 году, она проиграла в финале US Open — 2023 Кори Гауфф.

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