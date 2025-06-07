Кори Гауфф — первая американка, выигравшая «Ролан Гаррос» после Серены Уильямс в 2015 году

Вторая ракетка мира теннисистка Кори Гауфф стала первой представительницей США, выигравшей Открытый чемпионат Франции в женском одиночном разряде после Серены Уильямс в 2015 году. Сегодня, 7 июня, она выиграла «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде. В финале Кори одолела лидера мирового рейтинга WTA белоруску Арину Соболенко со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 6:3.

Первый турнир «Большого шлема» Кори Гауфф выиграла в 2023 году на US Open. Тогда в финале она также победила Арину Соболенко. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:3, 6:2.

«Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде проходил с 25 мая по 7 июня. Прошлогодней чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши.