Фото: эмоции Кори Гауфф после победы на «Ролан Гаррос» — 2025

Вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф эмоционально отпраздновала победу на Открытом чемпионате Франции — 2025 в женском одиночном разряде. В драматичном финале она обыграла лидера мирового рейтинга WTA белоруску Арину Соболенко со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 6:3.

После матчбола Кори упала на грунт и от большого количества эмоций не смогла сразу подняться. Она несколько раз повторила «О мой бог» в сторону своей команды.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

21-летняя Кори Гауфф во второй раз в карьере выиграла турнир «Большого шлема». В 2023 году она победила на домашнем мэйджоре, US Open, также в финале одолев Арину Соболенко