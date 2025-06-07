Кори Гауфф — самая молодая американка, выигравшая «РГ» после Серены Уильямс в 2002 году

Вторая ракетка мира 21-летняя Кори Гауфф стала самой молодой американкой, выигравшей Открытый чемпионат Франции в женском одиночном разряде после Серены Уильямс в 2002 году. Сегодня, 7 июня, она выиграла «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде. В финале Кори победила первую ракетку мира Арину Соболенко из Беларуси со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 6:3.

Кори Гауфф также стала первой представительницей США, выигравшей «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде после Серены Уильямс в 2015 году.

Для Гауфф это второй титул на турнирах «Большого шлема». Первый она завоевала в 2023 году на US Open. Тогда в финале она также победила Арину Соболенко. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:3, 6:2.