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Арина Соболенко расплакалась во время речи финалистки «Ролан Гаррос» — 2025

Арина Соболенко расплакалась во время речи финалистки «Ролан Гаррос» — 2025
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко не смогла сдержать эмоций во время произнесения речи после поражения в финале «Ролан Гаррос» — 2025. Она проиграла американке Кори Гауфф со счётом 7:6 (7:5), 2:6, 4:6.

Ролан Гаррос (ж). Финал
07 июня 2025, суббота. 16:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		2 4
6 5 		6 6
         
Кори Гауфф
2
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Фото: Кадр из трансляции

Арина Соболенко проиграла второй финал турнира «Большого шлема» в 2025 году. На Открытом чемпионате Австралии — 2025 в финале Соболенко также уступила американке. Она потерпела поражение от Мэдисон Киз со счётом 3:6, 6:2, 5:7.

Финал на «Ролан Гаррос» — 2025 был шестым карьере Соболенко на «Шлемах». У неё три титула — она дважды побеждала на Australian Open (2023, 2024) и один раз на US Open (2024). Помимо поражений в 2025 году, она проиграла в финале US Open — 2023 Кори Гауфф.

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