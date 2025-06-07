Кори Гауфф завоевала второй титул на грунте
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Вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф завоевала второй титул на грунте. Сегодня, 7 июня, она выиграла «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде. В финале Кори одолела лидера мирового рейтинга WTA белоруску Арину Соболенко со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 6:3.
Ролан Гаррос (ж). Финал
07 июня 2025, суббота. 16:30 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|4
|
|6
|6
2
Кори Гауфф
К. Гауфф
Первый титул на грунте Гауфф завоевала на турнире категории WTA-250 в Парме в 2021 году. Тогда в финале она победила Ван Цян из Китая со счётом 6:1, 6:3.
Кори Гауфф стала первой представительницей США, выигравшей «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде после Серены Уильямс в 2015 году, и самой молодой американкой, завоевавший титул на этом турнире после Уильямс в 2002 году.
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