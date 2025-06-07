Вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф завоевала второй титул на грунте. Сегодня, 7 июня, она выиграла «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде. В финале Кори одолела лидера мирового рейтинга WTA белоруску Арину Соболенко со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 6:3.

Первый титул на грунте Гауфф завоевала на турнире категории WTA-250 в Парме в 2021 году. Тогда в финале она победила Ван Цян из Китая со счётом 6:1, 6:3.

Кори Гауфф стала первой представительницей США, выигравшей «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде после Серены Уильямс в 2015 году, и самой молодой американкой, завоевавший титул на этом турнире после Уильямс в 2002 году.