«В ужасных условиях показала ужасный теннис». Соболенко — после поражения в финале «РГ»

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко эмоционально прокомментировала поражение в финале «Ролан Гаррос» — 2025 от американки Кори Гауфф со счётом 7:6 (7:5), 2:6, 4:6.

«Две недели я показывала великолепную игру, и сегодня в таких ужасных условиях показала такой ужасный теннис. Это правда больно, но всё нормально. Коко, поздравляю, в этих тяжёлых условиях ты была лучше. Молодец, и поздравляю со вторым «Шлемом», ты его заслужила. Ты боец и много работаешь. Поздравляю твою команду.

Спасибо за атмосферу, я наслаждалась каждой секундой, были великолепные две недели. Спасибо организаторам, вы – лучшие, я очень ценю, что вы для нас делаете. Спасибо моей команде за поддержку. Извините за такой ужасный финал (плачет). В любом случае всем спасибо. Как всегда, я вернусь ещё сильнее», — сказала Соболенко на корте.