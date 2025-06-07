«В ужасных условиях показала ужасный теннис». Соболенко — после поражения в финале «РГ»

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко эмоционально прокомментировала поражение в финале «Ролан Гаррос» — 2025 от американки Кори Гауфф со счётом 7:6 (7:5), 2:6, 4:6.
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«Две недели я показывала великолепную игру, и сегодня в таких ужасных условиях показала такой ужасный теннис. Это правда больно, но всё нормально. Коко, поздравляю, в этих тяжёлых условиях ты была лучше. Молодец, и поздравляю со вторым «Шлемом», ты его заслужила. Ты боец и много работаешь. Поздравляю твою команду.
Спасибо за атмосферу, я наслаждалась каждой секундой, были великолепные две недели. Спасибо организаторам, вы – лучшие, я очень ценю, что вы для нас делаете. Спасибо моей команде за поддержку. Извините за такой ужасный финал (плачет). В любом случае всем спасибо. Как всегда, я вернусь ещё сильнее», — сказала Соболенко на корте.
- 7 июня 2025
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