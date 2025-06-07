«Я через многое прошла». Гауфф — после победы над Соболенко в финале «Ролан Гаррос»

Вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о победе на Открытом чемпионате Франции — 2025. В финале она обыграла первую ракетку мира из Беларуси Арину Соболенко со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 6:4.

«В первую очередь хотела бы поблагодарить бога. Я через многое прошла, когда проиграла здесь финал три года назад. Просто рада быть здесь», — сказала Гауфф на церемонии награждения.

Кори Гауфф стала первой представительницей США, выигравшей «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде после Серены Уильямс в 2015 году, и самой молодой американкой, завоевавший титул на этом турнире после Уильямс в 2002 году.