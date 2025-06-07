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«Я через многое прошла». Гауфф — после победы над Соболенко в финале «Ролан Гаррос»

«Я через многое прошла». Гауфф — после победы над Соболенко в финале «Ролан Гаррос»
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Вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о победе на Открытом чемпионате Франции — 2025. В финале она обыграла первую ракетку мира из Беларуси Арину Соболенко со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 6:4.

Ролан Гаррос (ж). Финал
07 июня 2025, суббота. 16:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		2 4
6 5 		6 6
         
Кори Гауфф
2
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

«В первую очередь хотела бы поблагодарить бога. Я через многое прошла, когда проиграла здесь финал три года назад. Просто рада быть здесь», — сказала Гауфф на церемонии награждения.

Кори Гауфф стала первой представительницей США, выигравшей «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде после Серены Уильямс в 2015 году, и самой молодой американкой, завоевавший титул на этом турнире после Уильямс в 2002 году.

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