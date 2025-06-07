Кори Гауфф получила трофей чемпионки «Ролан Гаррос»

Вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф получила кубок победительницы Открытого чемпионата Франции в женском одиночном разряде. В драматичном финале «Ролан Гаррос» — 2025 она обыграла лидера мирового рейтинга WTA белоруску Арину Соболенко со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 6:3.

21-летняя Кори Гауфф во второй раз в карьере выиграла турнир «Большого шлема». В 2023 году она победила на домашнем мэйджоре, US Open, также в финале одолев Арину Соболенко.

Кори Гауфф стала первой за 10 лет американкой, победившей на «Ролан Гаррос». В 2015 году на парижском «Шлеме» титул завоевала титулованная Серена Уильямс.