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Соболенко плакала на награждении, Гауфф вырывала победу и целовала кубок. Фото с финала

Соболенко плакала на награждении, Гауфф вырывала победу и целовала кубок. Фото с финала
Арина Соболенко и Кори Гауфф
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7 июня во Франции на корте Филиппа Шатрье вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф выиграла «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде. В финале она одолела лидера мирового рейтинга WTA белоруску Арину Соболенко со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 6:3.

Это второй титул на турнире «Большого шлема» в карьере 21-летней Кори Гауфф. В 2023 году она выиграла US Open, также в финале одолев Арину Соболенко.

Лучшие кадры с финала — в фотоподборке «Чемпионата».

Кори Гауфф стала первой представительницей США, выигравшей «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде после Серены Уильямс в 2015 году, и самой молодой американкой, завоевавший титул на этом турнире после Уильямс в 2002 году.

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