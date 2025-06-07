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Вихлянцева объяснила, за счёт чего Гауфф обыграла Соболенко в финале «Ролан Гаррос»

Вихлянцева объяснила, за счёт чего Гауфф обыграла Соболенко в финале «Ролан Гаррос»
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Российская теннисистка Наталья Вихлянцева рассказала, за счёт чего вторая ракетка мира американка Кори Гауфф обыграла лидера мирового рейтинга Арину Соболенко в финале «Ролан Гаррос» — 2025. Матч завершился со счётом 6:7 (5:7), 2:6, 4:6.

Ролан Гаррос (ж). Финал
07 июня 2025, суббота. 16:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		2 4
6 5 		6 6
         
Кори Гауфф
2
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

«Складывалось ощущение, что Арина шла на матч как явный фаворит. До начала матча вспомнила, что она проигрывала другой американке. Гауфф до начала говорила, что расположила грунт для себя на первое место в плане удобного покрытия. Все люди, с которыми она тренировалась, подтягивали её игру на грунте. Сегодня было много эмоций со стороны Арины. Они были понятные. Я осталась довольна её финалом. Было три сета, но Гауфф была стабильнее. Когда проигрывала, у неё не было эмоций. Сыграло свою роль, что у неё не было двойных ошибок на подаче», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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