«Ты — боец!» Кори Гауфф обратилась к Арине Соболенко после победы на «Ролан Гаррос»

Вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф после победы на Открытом чемпионате Франции — 2025 обратилась к первой ракетке мира Арине Соболенко. Кори в решающем матче обыграла Арину со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 6:3.

«Хотела бы поздравить Арину, ты — боец! Первая ракетка мира. Знаю, сегодня был тяжёлый матч, но ты заслужила все те хорошие результаты, которые показываешь. Каждый матч с тобой даётся мне очень тяжело. Поздравляю, надеюсь, мы ещё много раз сыграем с тобой», — сказала Гауфф на церемонии награждения.

Кори Гауфф стала двукратной чемпионкой турниров «Большого шлема». Первый она выиграла в 2023 году на US Open. Тогда в финале она также победила Арину Соболенко. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:3, 6:2.