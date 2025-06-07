«Ты — боец!» Кори Гауфф обратилась к Арине Соболенко после победы на «Ролан Гаррос»
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Вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф после победы на Открытом чемпионате Франции — 2025 обратилась к первой ракетке мира Арине Соболенко. Кори в решающем матче обыграла Арину со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 6:3.
Ролан Гаррос (ж). Финал
07 июня 2025, суббота. 16:30 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|4
|
|6
|6
2
Кори Гауфф
К. Гауфф
«Хотела бы поздравить Арину, ты — боец! Первая ракетка мира. Знаю, сегодня был тяжёлый матч, но ты заслужила все те хорошие результаты, которые показываешь. Каждый матч с тобой даётся мне очень тяжело. Поздравляю, надеюсь, мы ещё много раз сыграем с тобой», — сказала Гауфф на церемонии награждения.
Кори Гауфф стала двукратной чемпионкой турниров «Большого шлема». Первый она выиграла в 2023 году на US Open. Тогда в финале она также победила Арину Соболенко. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:3, 6:2.
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