Карлос Алькарас поздравил Кори Гауфф с победой на «Ролан Гаррос» — 2025

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас отреагировал на победу второй ракетки мира американки Кори Гауфф в финале «Ролан Гаррос» — 2025. В драматичном финале она обыграла лидера мирового рейтинга WTA белоруску Арину Соболенко со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 6:3.

21-летняя Кори Гауфф во второй раз в карьере выиграла турнир «Большого шлема». В 2023 году она победила на домашнем мэйджоре, US Open, также в финале одолев Арину Соболенко.

Карлос Алькарас сыграет в финале «Ролан Гаррос» — 2025 в воскресенье, 8 июня. В матче за титул он сразится с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.