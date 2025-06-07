«Честно, не думала, что смогу это сделать». Кори Гауфф — о победе на «Ролан Гаррос»

Вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о победе на Открытом чемпионате Франции — 2025. Гауфф в решающем матче обыграла лидера мирового рейтинга Арину Соболенко из Беларуси со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 6:3.

«Честно, не думала, что смогу это сделать. Приведу цитату: если я вам когда-нибудь говорил, что внутри у меня есть сомнения, я врал. Так что, думаю, я врала себе и на самом деле смогла это сделать», — сказала Гауфф на церемонии награждения.

Кори Гауфф стала двукратной чемпионкой турниров «Большого шлема». Первый она выиграла в 2023 году на US Open. Тогда в финале она также победила Арину Соболенко. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:3, 6:2.