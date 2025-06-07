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Арина Соболенко назвала поражение на «Ролан Гаррос» своим худшим финалом в карьере

Арина Соболенко назвала поражение на «Ролан Гаррос» своим худшим финалом в карьере
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко оценила уровень своей игры в финале «Ролан Гаррос» — 2025. В матче за титул она проиграла американке Кори Гауфф со счётом 7:6 (7:5), 2:6, 4:6.

Ролан Гаррос (ж). Финал
07 июня 2025, суббота. 16:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		2 4
6 5 		6 6
         
Кори Гауфф
2
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

«Первые две недели я играла очень тяжёлые матчи, против невероятных теннисисток. Я точно показывала уровень выше, чем в финале. Если честно, это был худший теннис в моём исполнении за последние даже не знаю сколько месяцев. Условия были ужасными, она просто была в них лучше меня. Мне кажется, это вообще был мой худший финал из всех», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

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