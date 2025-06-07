«Три финала, но самый важный я выиграла». Гауфф поблагодарила семью и команду после «РГ»

Вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф поблагодарила семью и команду после победы на Открытом чемпионате Франции — 2025. В решающем матче Кори обыграла лидера мирового рейтинга Арину Соболенко со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 6:4.

«Благодарю родителей. Вы столько для меня сделали, начиная с того, что стирали мне вещи, заканчивая тем, что успокаивали меня и давали мне веру, что я могу это сделать. Вы, наверное, верите в меня больше, чем я сама. Я очень ценю и люблю вас. Своим братьям хочу сказать: я делаю это ради вас, вы вдохновляете меня даже больше, чем думаете. Спасибо всей моей семье.

Спасибо моей команде. Три финала, но самый важный я выиграла. Это самое главное. Вы отличные ребята, и мне очень приятно быть с вами рядом. Вы подталкиваете меня вперёд и в то же время делаете это весело. Знаю, что временами я не самый лёгкий человек и могу быть очень серьёзной, но вы напоминаете мне, что теннис — это ещё не вся жизнь. От этого я лучше играю на корте. Спасибо каждому из вас, я вас очень ценю», — сказала Гауфф на церемонии награждения.

Ранее Кори Гауфф в финале турнира категории WTA-1000 в Мадриде проиграла Арине Соболенко со счётом 3:6, 6:7 (3:7). Американка также не смогла завоевать титул на «тысячнике» в Риме, уступив в решающем матче Жасмин Паолини (4:6, 2:6).