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«Три финала, но самый важный я выиграла». Гауфф поблагодарила семью и команду после «РГ»

«Три финала, но самый важный я выиграла». Гауфф поблагодарила семью и команду после «РГ»
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Вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф поблагодарила семью и команду после победы на Открытом чемпионате Франции — 2025. В решающем матче Кори обыграла лидера мирового рейтинга Арину Соболенко со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 6:4.

Ролан Гаррос (ж). Финал
07 июня 2025, суббота. 16:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		2 4
6 5 		6 6
         
Кори Гауфф
2
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

«Благодарю родителей. Вы столько для меня сделали, начиная с того, что стирали мне вещи, заканчивая тем, что успокаивали меня и давали мне веру, что я могу это сделать. Вы, наверное, верите в меня больше, чем я сама. Я очень ценю и люблю вас. Своим братьям хочу сказать: я делаю это ради вас, вы вдохновляете меня даже больше, чем думаете. Спасибо всей моей семье.

Спасибо моей команде. Три финала, но самый важный я выиграла. Это самое главное. Вы отличные ребята, и мне очень приятно быть с вами рядом. Вы подталкиваете меня вперёд и в то же время делаете это весело. Знаю, что временами я не самый лёгкий человек и могу быть очень серьёзной, но вы напоминаете мне, что теннис — это ещё не вся жизнь. От этого я лучше играю на корте. Спасибо каждому из вас, я вас очень ценю», — сказала Гауфф на церемонии награждения.

Ранее Кори Гауфф в финале турнира категории WTA-1000 в Мадриде проиграла Арине Соболенко со счётом 3:6, 6:7 (3:7). Американка также не смогла завоевать титул на «тысячнике» в Риме, уступив в решающем матче Жасмин Паолини (4:6, 2:6).

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