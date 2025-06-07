Кори Гауфф одержала 30-ю победу в карьере над игроком из топ-10
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Вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф одержала 30-ю победу над игроком из топ-10 мирового рейтинга. Это произошло в финале Открытого чемпионата Франции — 2025. Кори обыграла лидера рейтинга из Беларуси Арину Соболенко со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 6:4.
Ролан Гаррос (ж). Финал
07 июня 2025, суббота. 16:30 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
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|2
|4
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|6
|6
2
Кори Гауфф
К. Гауфф
На пути к титулу «Ролан Гаррос» Кори Гауфф также обыграла Оливию Гадеки со счётом 6:2, 6:2, Терезу Валентову (2:6, 4:6), Мари Боузкову (6:1, 7:6 (7:3), Екатерину Александрову (6:0, 7:5), Мэдисон Киз (7:6 (8:6), 4:6, 1:6), Лоис Буассон (1:6, 2:6).
Кори Гауфф стала двукратной чемпионкой турниров «Большого шлема». Первый она выиграла в 2023 году на US Open. Тогда в финале она также победила Арину Соболенко. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:3, 6:2.
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