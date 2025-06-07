«Казалось каким-то издевательством». Арина Соболенко — об игре Кори Гауфф в финале «РГ»

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко прокомментировала ход финала «Ролан Гаррос» — 2025, в котором проиграла американке Кори Гауфф со счётом 7:6 (7:5), 2:6, 4:6.

«Она очень хорошо двигалась. В этих условиях было непросто делать вещи, которые я делала в том же Мадриде. Которые мне надо делать, чтобы обыграть её. Иногда казалось, что она бьёт по мячу ободом и всё равно магическим образом попадает в корт.

Мне всё время приходилось обороняться. Это казалось каким-то издевательством, если честно. Как будто кто-то стоит наверху и смеётся: «Посмотрим, справишься ли ты с этим!» Сегодня я не смогла. Очень надеюсь, что если мы в следующий раз будем играть с ней в таких же условиях, то я буду действовать умнее. Не пытаться торопить события, а держаться и стараться бороться», — сказала Соболенко на пресс-конференции.