Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Казалось каким-то издевательством». Арина Соболенко — об игре Кори Гауфф в финале «РГ»

«Казалось каким-то издевательством». Арина Соболенко — об игре Кори Гауфф в финале «РГ»
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко прокомментировала ход финала «Ролан Гаррос» — 2025, в котором проиграла американке Кори Гауфф со счётом 7:6 (7:5), 2:6, 4:6.

Ролан Гаррос (ж). Финал
07 июня 2025, суббота. 16:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		2 4
6 5 		6 6
         
Кори Гауфф
2
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

«Она очень хорошо двигалась. В этих условиях было непросто делать вещи, которые я делала в том же Мадриде. Которые мне надо делать, чтобы обыграть её. Иногда казалось, что она бьёт по мячу ободом и всё равно магическим образом попадает в корт.

Мне всё время приходилось обороняться. Это казалось каким-то издевательством, если честно. Как будто кто-то стоит наверху и смеётся: «Посмотрим, справишься ли ты с этим!» Сегодня я не смогла. Очень надеюсь, что если мы в следующий раз будем играть с ней в таких же условиях, то я буду действовать умнее. Не пытаться торопить события, а держаться и стараться бороться», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Материалы по теме
Арина Соболенко назвала поражение на «Ролан Гаррос» своим худшим финалом в карьере
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android