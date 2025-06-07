Вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф завоевала 10-й титул в одиночном разряде в карьере. Сегодня, 7 июня, она выиграла «Ролан Гаррос» — 2025. В финале Кори одолела лидера мирового рейтинга WTA белоруску Арину Соболенко со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 6:4.
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В 2024 году Кори Гауфф стала чемпионкой Итогового турнира WTA, турнира WTA-1000 в Пекине и WTA-250 в Окленде. В 2023 году американка завоевала титул на US Open, в Цинциннати, Вашингтоне и Окленде. В 2021-м Кори победила на турнире в Парме, а в 2019-м — в Линце.
Кори Гауфф стала первой представительницей США, выигравшей «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде после Серены Уильямс в 2015 году, и самой молодой американкой, завоевавший титул на этом турнире после Уильямс в 2002 году.
- 7 июня 2025
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