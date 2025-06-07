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Кори Гауфф завоевала 10-й титул в одиночном разряде в карьере

Кори Гауфф завоевала 10-й титул в одиночном разряде в карьере
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Вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф завоевала 10-й титул в одиночном разряде в карьере. Сегодня, 7 июня, она выиграла «Ролан Гаррос» — 2025. В финале Кори одолела лидера мирового рейтинга WTA белоруску Арину Соболенко со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 6:4.

Ролан Гаррос (ж). Финал
07 июня 2025, суббота. 16:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		2 4
6 5 		6 6
         
Кори Гауфф
2
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

В 2024 году Кори Гауфф стала чемпионкой Итогового турнира WTA, турнира WTA-1000 в Пекине и WTA-250 в Окленде. В 2023 году американка завоевала титул на US Open, в Цинциннати, Вашингтоне и Окленде. В 2021-м Кори победила на турнире в Парме, а в 2019-м — в Линце.

Кори Гауфф стала первой представительницей США, выигравшей «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде после Серены Уильямс в 2015 году, и самой молодой американкой, завоевавший титул на этом турнире после Уильямс в 2002 году.

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