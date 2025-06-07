Соболенко заявила, что Швёнтек обыграла бы Гауфф в финале «Ролан Гаррос»

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко считает, что полька Ига Швёнтек выиграла бы «Ролан Гаррос» — 2025, если бы вышла в финал вместо неё. Напомним, в матче за титул Соболенко уступила американке Кори Гауфф со счётом 7:6 (7:5), 2:6, 4:6.

«Если бы Ига меня обыграла, думаю, сегодня она бы победила. Это просто больно. Я так хорошо играла и в последнем матче вышла и сделала, что сделала. Это больно», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Соболенко обыграла Швёнтек в полуфинале «РГ»-2025 в трёх сетах — 7:6 (7:1), 4:6, 6:0. Арина прервала 26-матчевую победную серию Иги на парижском «Шлеме».