Соболенко заявила, что Швёнтек обыграла бы Гауфф в финале «Ролан Гаррос»
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко считает, что полька Ига Швёнтек выиграла бы «Ролан Гаррос» — 2025, если бы вышла в финал вместо неё. Напомним, в матче за титул Соболенко уступила американке Кори Гауфф со счётом 7:6 (7:5), 2:6, 4:6.
Ролан Гаррос (ж). Финал
07 июня 2025, суббота. 16:30 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|4
|
|6
|6
2
Кори Гауфф
К. Гауфф
«Если бы Ига меня обыграла, думаю, сегодня она бы победила. Это просто больно. Я так хорошо играла и в последнем матче вышла и сделала, что сделала. Это больно», — сказала Соболенко на пресс-конференции.
Соболенко обыграла Швёнтек в полуфинале «РГ»-2025 в трёх сетах — 7:6 (7:1), 4:6, 6:0. Арина прервала 26-матчевую победную серию Иги на парижском «Шлеме».
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