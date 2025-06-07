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«Алкоголь, сахар». Соболенко — о планах после поражения в финале «Ролан Гаррос»

«Алкоголь, сахар». Соболенко — о планах после поражения в финале «Ролан Гаррос»
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко рассказала, как будет восстанавливаться от поражения в финале «Ролан Гаррос» — 2025 от американки Кори Гауфф (7:6 (7:5), 2:6, 4:6).

Ролан Гаррос (ж). Финал
07 июня 2025, суббота. 16:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		2 4
6 5 		6 6
         
Кори Гауфф
2
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

«У меня уже забронирован билет на Миконос. Алкоголь. Сахар. Мне просто нужно пару дней, чтобы полностью забыть об этом безумном мире и безумной… Если бы можно было ругаться, я бы выругалась. В общем, о той безумной вещи, которая сегодня случилась. Думаю, все понимают.

Я стараюсь быть вежливой, просто нет другого слова, которое могло бы описать, что случилось сегодня на корте. Так что да — текила, мармеладные мишки и, не знаю, купаться. Побыть пару дней туристом», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

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