«Вернёшься сильнее». Пресс-служба «РГ» обратилась к Соболенко после поражения в финале

Пресс-служба Открытого чемпионата Франции обратилась к первой ракетке мира белорусской теннисистке Арине Соболенко. В финале соревнований Арина проиграла второй ракетке мира американке Кори Гауфф со счётом 7:6 (7:5), 2:6, 4:6.

«Проигрывать всегда нелегко, но ты провела потрясающий турнир и вернёшься ещё сильнее. Увидимся в следующем году, Арина», — написала пресс-служба «Ролан Гаррос» в социальных сетях.

Арина Соболенко проиграла второй финал турнира «Большого шлема» в 2025 году. На Открытом чемпионате Австралии — 2025 в финале Соболенко также уступила американке. Она потерпела поражение от Мэдисон Киз со счётом 3:6, 6:2, 5:7.