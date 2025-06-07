Гауфф показала заметку, в которой 4 года назад написала, что ей приснилась победа на «РГ»

Вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф в социальных сетях поделилась заметкой в телефоне, которую написала 8 июня 2021 года об Открытом чемпионате Франции.
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«Прошлой ночью мне приснился сон, что я выиграю Открытый чемпионат Франции, если это правда, или если это случится на открытом чемпионате Франции в этом году, но это был сон», — написано в заметке.
Фото: Из социальных сетей Кори Гауфф
Также Гауфф опубликовала снимок, где на листе бумаги написано «Я выиграю «Ролан Гаррос» — 2025».
«Не обращайте внимания на мой почерк, но я видела, как это делает Габриэль Томас. Пришлось делать то же самое», — подписала снимок Гауфф.
Фото: Из социальных сетей Кори Гауфф
Кори Гауфф стала чемпионкой «Ролан Гаррос» — 2025, обыграв Арину Соболенко со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 6:4.
- 7 июня 2025
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