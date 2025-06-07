Марсель Гранольерс и Орасио Себальос стали чемпионами «Ролан Гаррос» в паре

Пара испанского теннисиста Марселя Гранольерса и аргентинца Орасио Себальоса стала победителями Открытого чемпионата Франции — 2025 в мужском парном разряде. В финале они обыграли британский дуэт Джо Солсбери и Нила Скупски со счётом 6:0, 6:7 (5:7), 7:5.

Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты. В её рамках Гранольерс и Себальос шесть раз подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали 4 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Солсбери и Скупски три эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.

«Ролан Гаррос» в мужском парном разряде проходил с 27 мая по 7 июня. Прошлогодними чемпионами соревнований являются Марсело Аревало и Мате Павич.