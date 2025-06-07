Марсель Гранольерс и Орасио Себальос стали чемпионами «Ролан Гаррос» в паре
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Пара испанского теннисиста Марселя Гранольерса и аргентинца Орасио Себальоса стала победителями Открытого чемпионата Франции — 2025 в мужском парном разряде. В финале они обыграли британский дуэт Джо Солсбери и Нила Скупски со счётом 6:0, 6:7 (5:7), 7:5.
Ролан Гаррос — парный разряд (м). Финал
07 июня 2025, суббота. 20:20 МСК
Марсель Гранольерс
Орасио Себальос
М. Гранольерс О. Себальос
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6 5
|7
|
|7 7
|5
Джо Солсбери
Нил Скупски
Д. Солсбери Н. Скупски
Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты. В её рамках Гранольерс и Себальос шесть раз подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали 4 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Солсбери и Скупски три эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.
«Ролан Гаррос» в мужском парном разряде проходил с 27 мая по 7 июня. Прошлогодними чемпионами соревнований являются Марсело Аревало и Мате Павич.
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