Соболенко — о поражении от Гауфф: она победила не потому, что невероятно играла

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко объяснила, что пошло не так в её игре после счёта 4:1 в её пользу в первом сете финала «Ролан Гаррос» с американкой Кори Гауфф.

В первой партии Арина вела со счётом 4:1 40:0, однако проиграла три гейма кряду. Соболенко не подала на сет при 5:4 и 6:5 в свою пользу. Сет она всё же выиграла — 7:6 (7:5).

«Думаю, стало больше ветра. И плюс у меня нахлынули эмоции. Сегодня я ментально держалась не лучшим образом, допускала невынужденные ошибки. Не знаю, надо глянуть статистику. Думаю, она выиграла матч не потому, что невероятно играла. Просто я наделала столько ошибок на лёгких мячах», — сказала Соболенко на пресс-конференции.