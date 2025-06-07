Соболенко — о поражении от Гауфф: она победила не потому, что невероятно играла
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко объяснила, что пошло не так в её игре после счёта 4:1 в её пользу в первом сете финала «Ролан Гаррос» с американкой Кори Гауфф.
Ролан Гаррос (ж). Финал
07 июня 2025, суббота. 16:30 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|4
|
|6
|6
2
Кори Гауфф
К. Гауфф
В первой партии Арина вела со счётом 4:1 40:0, однако проиграла три гейма кряду. Соболенко не подала на сет при 5:4 и 6:5 в свою пользу. Сет она всё же выиграла — 7:6 (7:5).
«Думаю, стало больше ветра. И плюс у меня нахлынули эмоции. Сегодня я ментально держалась не лучшим образом, допускала невынужденные ошибки. Не знаю, надо глянуть статистику. Думаю, она выиграла матч не потому, что невероятно играла. Просто я наделала столько ошибок на лёгких мячах», — сказала Соболенко на пресс-конференции.
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