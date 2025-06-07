Барак Обама поздравил Кори Гауфф с титулом на «Ролан Гаррос» — 2025
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44-й президент США Барак Обама обратился ко второй ракетке мира американской теннисистке Кори Гауфф после её победы на Открытом чемпионате Франции. В финале «Ролан Гаррос» — 2025 она обыграла лидера мирового рейтинга белоруску Арину Соболенко со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 6:4.
Ролан Гаррос (ж). Финал
07 июня 2025, суббота. 16:30 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|4
|
|6
|6
2
Кори Гауфф
К. Гауфф
«Поздравляю Кори с потрясающей победой на Открытом чемпионате Франции — первая за 10 лет американская чемпионка в одиночном разряде на «Ролан Гаррос». Мы тобой гордимся», — написал Обама на личной странице в социальных сетях.
21-летняя Кори Гауфф стала первой за 10 лет американкой, победившей на «Ролан Гаррос». В 2015 году на парижском «Шлеме» титул завоевала титулованная Серена Уильямс.
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