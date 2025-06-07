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«Я не согласна». Гауфф отреагировала на заявление Соболенко, что Швёнтек бы выиграла «РГ»

«Я не согласна». Гауфф отреагировала на заявление Соболенко, что Швёнтек бы выиграла «РГ»
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Вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф отреагировала на слова лидера мирового рейтинга Арины Соболенко, которая заявила, что если бы Ига Швёнтек была в финале, то стала бы победительницей «Ролан Гаррос». В финале соревнований в Париже Кори обыграла Арину со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 6:4.

Ролан Гаррос (ж). Финал
07 июня 2025, суббота. 16:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		2 4
6 5 		6 6
         
Кори Гауфф
2
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

«Я не согласна. Вот она я! В последний раз, когда я играла против неё, не дискредитируя Игу, выиграла в трёх сетах. Не думаю, что это справедливо, потому что всякое может случиться. Честно говоря, по тому, как Арина играла в последние несколько недель, она была фаворитом на победу. Она была лучшей, против кого я могла играть в финале, потому что она — №1 в мире. Она была лучшей соперницей. Думаю, я провела самый сложный матч, учитывая статистику. Поскольку Ига здесь чемпионка, это был бы сложный матч в любом случае.

С кем бы я ни играла, очень надеялась на победу, и у меня была такая уверенность. Если бы меня спросили, с кем бы хотела играть, я бы предпочла сыграть с Игой, потому что Арина играла очень хорошо, но Ига — тоже сложный соперник. Ни одна из них не была бы лучшей соперницей, но всё случилось так, как случилось, и именно поэтому я сегодня здесь», — сказала Гауфф на пресс-конференции.

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