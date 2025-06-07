Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Это было грубо». Стаббс раскритиковала Соболенко за слова об ужасном теннисе в финале

«Это было грубо». Стаббс раскритиковала Соболенко за слова об ужасном теннисе в финале
Комментарии

Бывшая теннисистка, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Ренне Стаббс отреагировала на слова белоруски Арины Соболенко о том, что она показала ужасный теннис в финале «Ролан Гаррос» — 2025. В матче за титул Соболенко проиграла американке Кори Гауфф — 7:6 (7:5), 2:6, 4:6.

Ролан Гаррос (ж). Финал
07 июня 2025, суббота. 16:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		2 4
6 5 		6 6
         
Кори Гауфф
2
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

«Тьфу… теннис был не так уж плох. Ты сделала кучу невынужденных ошибок, потому что играла против одной из самых быстрых теннисисток в мире, которая чертовски бесстрашна и у которой больше хладнокровия, чем у тебя! Но сказать, что это было ужасно… Тьфу! Это было грубо. Я сказала то, что сказала», — написала Стаббс на личной странице в соцсетях.

Материалы по теме
«В ужасных условиях показала ужасный теннис». Соболенко — после поражения в финале «РГ»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android