Кори Гауфф: казалось, что если не выиграю «Ролан Гаррос» в карьере, то буду жалеть

Вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, что в детстве считала, что Открытый чемпионат Франции для неё один из турниров, где у неё больше шансов победить. В драматичном финале «Ролан Гаррос» — 2025 Гауфф обыграла лидера мирового рейтинга WTA Арину Соболенко из Беларуси со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 6:4.

«В детстве я считала, что «Ролан Гаррос» — один из тех турниров, где у меня лучше всего шанс выиграть. И мне казалось, что если я не выиграю его в карьере, то буду жалеть. В финале против Арины я думала — давай, надо сделать это», — сказала Гауфф на пресс-конференции.

21-летняя Кори Гауфф во второй раз в карьере выиграла турнир «Большого шлема». В 2023 году она победила на домашнем мэйджоре, US Open, также в финале одолев Арину Соболенко.