Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кори Гауфф: казалось, что если не выиграю «Ролан Гаррос» в карьере, то буду жалеть

Кори Гауфф: казалось, что если не выиграю «Ролан Гаррос» в карьере, то буду жалеть
Аудио-версия:
Комментарии

Вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, что в детстве считала, что Открытый чемпионат Франции для неё один из турниров, где у неё больше шансов победить. В драматичном финале «Ролан Гаррос» — 2025 Гауфф обыграла лидера мирового рейтинга WTA Арину Соболенко из Беларуси со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 6:4.

Ролан Гаррос (ж). Финал
07 июня 2025, суббота. 16:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		2 4
6 5 		6 6
         
Кори Гауфф
2
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

«В детстве я считала, что «Ролан Гаррос» — один из тех турниров, где у меня лучше всего шанс выиграть. И мне казалось, что если я не выиграю его в карьере, то буду жалеть. В финале против Арины я думала — давай, надо сделать это», — сказала Гауфф на пресс-конференции.

21-летняя Кори Гауфф во второй раз в карьере выиграла турнир «Большого шлема». В 2023 году она победила на домашнем мэйджоре, US Open, также в финале одолев Арину Соболенко.

Материалы по теме
«Я не согласна». Гауфф отреагировала на заявление Соболенко, что Швёнтек бы выиграла «РГ»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android