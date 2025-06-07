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Кори Гауфф повторила достижение Марии Шараповой после победы на «Ролан Гаррос» — 2025

Кори Гауфф повторила достижение Марии Шараповой после победы на «Ролан Гаррос» — 2025
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Вторая ракетка мира 21-летняя американская теннисистка Кори Гауфф стала самой юной теннисисткой со времён россиянки Марии Шараповой, которой удалось выиграть два турнира «Большого шлема» на разных покрытиях. Сегодня, 7 июня, Гауфф стала чемпионкой «Ролан Гаррос» — 2025, в финале победив белоруску Арину Соболенко (6:7 (5:7), 6:2, 6:4).

Ролан Гаррос (ж). Финал
07 июня 2025, суббота. 16:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		2 4
6 5 		6 6
         
Кори Гауфф
2
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

В 2023 году Кори Гауфф победила на US Open, который проходит на хардовом покрытии. Тогда она тоже обыграла Соболенко в финале.

Бывшей первой ракетке мира российской теннисистке Марии Шараповой было 19 лет, когда она выиграла два ТБШ на разных покрытиях. Ими были Уимблдон-2004 (трава) и US Open — 2006 (хард).

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