Кори Гауфф повторила достижение Марии Шараповой после победы на «Ролан Гаррос» — 2025

Вторая ракетка мира 21-летняя американская теннисистка Кори Гауфф стала самой юной теннисисткой со времён россиянки Марии Шараповой, которой удалось выиграть два турнира «Большого шлема» на разных покрытиях. Сегодня, 7 июня, Гауфф стала чемпионкой «Ролан Гаррос» — 2025, в финале победив белоруску Арину Соболенко (6:7 (5:7), 6:2, 6:4).

В 2023 году Кори Гауфф победила на US Open, который проходит на хардовом покрытии. Тогда она тоже обыграла Соболенко в финале.

Бывшей первой ракетке мира российской теннисистке Марии Шараповой было 19 лет, когда она выиграла два ТБШ на разных покрытиях. Ими были Уимблдон-2004 (трава) и US Open — 2006 (хард).