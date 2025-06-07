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Гауфф — об условиях в финале «Ролан Гаррос»: битва не была красивой, но работа сделана

Гауфф — об условиях в финале «Ролан Гаррос»: битва не была красивой, но работа сделана
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Вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф высказалась об условиях в финале «Ролан Гаррос» — 2025. В решающем матче Кори обыграла лидера мирового рейтинга Арину Соболенко из Беларуси со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 6:4.

Ролан Гаррос (ж). Финал
07 июня 2025, суббота. 16:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		2 4
6 5 		6 6
         
Кори Гауфф
2
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

«Это было очень сложно. Как только начала, почувствовала ветер и представила, что будет тяжело, потому что у нас не было закрытой крыши. Знала, что всё будет зависеть от силы воли и психологического аспекта. Всё сводилось к последним очкам, но в целом я очень довольна сегодняшней битвой, она не была красивой, но работа сделана, а это главное.

Условия были очень сложными, особенно в конце корта, было очень трудно попасть по мячу и перевести его на другую сторону. Это было похоже на матч первого круга, так что я знала, чего ожидать. После двух последних матчей в помещении это был совершенно другой опыт», — сказала Гауфф на пресс-конференции.

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