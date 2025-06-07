Гауфф — об условиях в финале «Ролан Гаррос»: битва не была красивой, но работа сделана

Вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф высказалась об условиях в финале «Ролан Гаррос» — 2025. В решающем матче Кори обыграла лидера мирового рейтинга Арину Соболенко из Беларуси со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 6:4.

«Это было очень сложно. Как только начала, почувствовала ветер и представила, что будет тяжело, потому что у нас не было закрытой крыши. Знала, что всё будет зависеть от силы воли и психологического аспекта. Всё сводилось к последним очкам, но в целом я очень довольна сегодняшней битвой, она не была красивой, но работа сделана, а это главное.

Условия были очень сложными, особенно в конце корта, было очень трудно попасть по мячу и перевести его на другую сторону. Это было похоже на матч первого круга, так что я знала, чего ожидать. После двух последних матчей в помещении это был совершенно другой опыт», — сказала Гауфф на пресс-конференции.