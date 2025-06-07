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«Это разочаровывало». Кори Гауфф — о поражении в первом сете в финале «Ролан Гаррос»

«Это разочаровывало». Кори Гауфф — о поражении в первом сете в финале «Ролан Гаррос»
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Вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф ответила, что она думала после поражения в первом сете в финале «Ролан Гаррос» — 2025. В решающем матче Кори обыграла лидера мирового рейтинга Арину Соболенко со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 6:4.

Ролан Гаррос (ж). Финал
07 июня 2025, суббота. 16:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		2 4
6 5 		6 6
         
Кори Гауфф
2
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

«Это разочаровало, потому что у меня было много шансов на тай-брейке, и она хорошо играла в этом сете, так что это было важно. Сказала себе, что должна попробовать ещё раз и не играть так же. Во втором сете старалась быть более агрессивной, и это сработало. А в третьем поняла, что она собирается активизировать свою игру. В первом сете она играла хорошо. Мне нужно было стараться быть на том же уровне. Я знаю, что очень трудно бить сильнее, чем она. Ты двигаешься ногами, мяч движется, и удары, которые в обычный день проходят нормально, сегодня были ужасны», — сказала Гауфф на пресс-конференции.

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