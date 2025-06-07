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«Голоднее, чем когда-либо». Соболенко опубликовала пост после проигранного финала «РГ»

«Голоднее, чем когда-либо». Соболенко опубликовала пост после проигранного финала «РГ»
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко опубликовала пост на личной странице в социальных сетях после поражения в финале Открытого чемпионата Франции — 2025. Она проиграла американке Кори Гауфф — 7:6 (7:5), 2:6, 4:6.

Ролан Гаррос (ж). Финал
07 июня 2025, суббота. 16:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		2 4
6 5 		6 6
         
Кори Гауфф
2
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

«Тяжёлое поражение сегодня, но горжусь тем, как соревновалась на «Ролан Гаррос» в этом году. Голоднее, чем когда-либо...» — подписала публикацию Соболенко.

Арина Соболенко проиграла второй подряд финал на турнире «Большого шлема». На Открытом чемпионате Австралии — 2025 в финале Соболенко также уступила американке. Она потерпела поражение от Мэдисон Киз со счётом 3:6, 6:2, 5:7.

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