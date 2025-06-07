Гауфф — о победе на «РГ»: никогда не отказывайтесь от своих мечтаний
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Вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф опубликовала пост на личной странице в социальных сетях после завоевания титула на «Ролан Гаррос» — 2025. Напомним, в финале она обыграла белоруску Арину Соболенко со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 6:4.
Ролан Гаррос (ж). Финал
07 июня 2025, суббота. 16:30 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|4
|
|6
|6
2
Кори Гауфф
К. Гауфф
«Вау. Это действительно очень много для меня значит… победительница Открытого чемпионата Франции. Я так упорно работала ради этого момента, и то, что он случился, — это безумие. Спасибо Господу, и спасибо всем. Я всё ещё в шоке, честно говоря, не могу подобрать слов, но всё, что я могу сказать сейчас, — это просто спасибо и никогда не отказывайтесь от своих мечтаний», — написала Гауфф.
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