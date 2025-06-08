Рафаэль Надаль обратился к Кори Гауфф и Арине Соболенко после финала «Ролан Гаррос»
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22-кратный победитель турниров серии «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль в социальных сетях поздравил вторую ракетку мира американскую теннисистку Кори Гауфф и лидера рейтинга Арину Соболенко после финального матча на «Ролан Гаррос» — 2025. Кори обыграла Арину со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 6:4.
Ролан Гаррос (ж). Финал
07 июня 2025, суббота. 16:30 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|4
|
|6
|6
2
Кори Гауфф
К. Гауфф
«Поздравляю, Кори! Отличная битва, Арина!» — написал Надаль в социальных сетях.
Напомним, 39-летний Рафаэль Надаль— 14-кратный чемпион «Ролан Гаррос» в одиночном разряде. Он является рекордсменом по победам на одном турнире «Большого шлема». В ноябре 2024 года испанец завершил профессиональную карьеру. На «Ролан Гаррос» — 2025 прошла церемония чествования Надаля.
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