Рафаэль Надаль обратился к Кори Гауфф и Арине Соболенко после финала «Ролан Гаррос»

22-кратный победитель турниров серии «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль в социальных сетях поздравил вторую ракетку мира американскую теннисистку Кори Гауфф и лидера рейтинга Арину Соболенко после финального матча на «Ролан Гаррос» — 2025. Кори обыграла Арину со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 6:4.

«Поздравляю, Кори! Отличная битва, Арина!» — написал Надаль в социальных сетях.

Напомним, 39-летний Рафаэль Надаль— 14-кратный чемпион «Ролан Гаррос» в одиночном разряде. Он является рекордсменом по победам на одном турнире «Большого шлема». В ноябре 2024 года испанец завершил профессиональную карьеру. На «Ролан Гаррос» — 2025 прошла церемония чествования Надаля.