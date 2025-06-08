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«Первый, кто сделал это». Роддик назвал ключ Синнера к победе над Джоковичем на «РГ»

«Первый, кто сделал это». Роддик назвал ключ Синнера к победе над Джоковичем на «РГ»
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Экс первая ракетка мира и чемпион US Open — 2003 американец Энди Роддик выделил уникальный навык итальянца Янника Синнера, который помог ему обыграть серба Новака Джоковича в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2025 (6:4, 7:5, 7:6).

Ролан Гаррос (м). 1/2 финала
06 июня 2025, пятница. 20:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 7
4 		5 6 3
             
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Впервые я увидел, как кто-то прошёл сквозь Новака, буквально пробил его. Синнер — первый, кто сделал это. Даже когда Алькарас обыгрывает его, это благодаря укороченным ударам, быстрой игре. Там больше вариативности.

Но я впервые увидел, как кто-то раз за разом отбирает у Новака центр корта. Не на один розыгрыш, не на гейм, а на протяжении всего матча. Новаку пришлось буквально убегать из центра — а ведь это его главная зона. Обычно через него не пройти. Но Синнер смог», — приводит слова Роддика Tennis365.

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