«Первый, кто сделал это». Роддик назвал ключ Синнера к победе над Джоковичем на «РГ»

Экс первая ракетка мира и чемпион US Open — 2003 американец Энди Роддик выделил уникальный навык итальянца Янника Синнера, который помог ему обыграть серба Новака Джоковича в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2025 (6:4, 7:5, 7:6).

«Впервые я увидел, как кто-то прошёл сквозь Новака, буквально пробил его. Синнер — первый, кто сделал это. Даже когда Алькарас обыгрывает его, это благодаря укороченным ударам, быстрой игре. Там больше вариативности.

Но я впервые увидел, как кто-то раз за разом отбирает у Новака центр корта. Не на один розыгрыш, не на гейм, а на протяжении всего матча. Новаку пришлось буквально убегать из центра — а ведь это его главная зона. Обычно через него не пройти. Но Синнер смог», — приводит слова Роддика Tennis365.